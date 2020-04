HAMEL, Georges



À la résidence Humanitae, le 17 avril 2020, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Georges Hamel, époux de feu dame Ginette Gauvin. Il était le fils de feu Paul-Henri Hamel et feu Cécile Fiset. Il laisse dans le deuil ses enfants et son gendre: Eric, Barbara (Giovanni Artho) et Reine. Il était le frère de Line (feu Jean Claireaux), Gaëtan (Mariette Amyot), Diane (Yves Gauvin), feu Jocelyn, Bernard (Judith Lessard) et Darius Pasteur (Clément Grenier); le beau-frère de feu Marielle (Roméo Gionet), Fernand (Colette Soulard) et Jocelyne. Il laisse également cousin(e)s, neveux, nièces et ami(e)s.La famille désire remercier le Dr Jean- Sébastien Guay, ainsi que le personnel de la résidence Humanitae pour leur professionnalisme, leur dévouement et leur très grande humanité. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fabrique de Notre-Dame-De- L'Annonciation (1625 rue Notre-Dame L'Ancienne-Lorette Qc G2E 3B4).