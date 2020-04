DELISLE, Yves



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 9 avril 2020, à l'âge de 63 ans et 9 mois, est décédé monsieur Yves Delisle, fils de feu madame Thérèse Daigle et de feu monsieur Joseph-Henri Delisle. Il demeurait à Québec.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Alphonse de Thetford Mines. Il laisse dans le deuil son fils Jonathan (Patricia Perron) et sa mère Lise Lessard (Pierre Aubé); ses frères et ses sœurs: Claude, feu Jacques (Andrée Girard), feu Lise et Anne (Roger Labbé); sa filleule Vicky Roy; ses neveux et sa nièce, ainsi que ses ami(e)s et anciens collègues du Ministère des Transports Québec. La famille désire remercier le personnel du CRCEO et de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec pour tous les bons soins prodigués à M. Yves Delisle. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au CRCEO (Hôtel-Dieu de Québec) Tél: 418 525-4385 Site web: www.fondationduchudequebec.org. ou à La Société Canadienne du Cancer, Tél: 418 683-8666 Site web: www.cancer.ca.