BÉRUBÉ, Laurier



À son domicile, le 15 avril 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé, monsieur Laurier Bérubé, époux de dame Lisette Simoneau, fils de feu monsieur Ludger Bérubé et de feu dame Domine Bérubé. Il demeurait à Deschambault.La direction des funérailles sera confiée à laOutre son épouse Lisette, monsieur Bérubé laisse dans le deuil ses filles: Sophie (Guy Michaud) et Isabelle; ses petits-enfants: Alexandre (Lydia Laviolette), Laetitia (Helijalder Capristano) et Frédrick; ses frères: feu Gilles (Pierrette Colin), feu Bérangère (feu Gaston Morissette), Vianney, Michel (Huguette Laplante), feu Bertrand (Marie-Andrée St-Onge) et Pierre; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Simoneau: Jacques (Hélène Vachon) et Christiane (Pablo Poblete); ainsi que tous ses neveux et nièces. La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs des soins à domicile du CLSC, tout particulièrement Dre Cybèle Morin et Djino Gosselin pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, 2725, Chemin Sainte-Foy, Québec (Québec), G1V 4G5. Des formulaires seront disponibles à l'église.