NADEAU, Claude



À l'IUCPQ, Québec, le 12 avril 2020, jour de la Résurrection, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Claude Nadeau, époux de dame Annie Maguire. Né à St-Alexandre-de-Kamouraska, il était le fils de feu dame Marguerite Dufour et de feu monsieur Charles-Eugène Nadeau. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Louis (Yanina), Élise (Luc); ses petits-enfants si chers à son cœur: Charles (Marie-Ève), Léonie (Jacques), Acheilia, Zoïa, Tom, Sylvianna, Marguerite, Juliette, Anastasia; ses quatre arrière-petits-enfants, son frère Marc (Line Savard), sa sœur Georgette (Zoltan Lipcsey), son beau- frère Léo Maguire (Fernande Bernier), la mère de Charles et Léonie, Susie (Dany), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et plusieurs ami(e)s. Il est allé rejoindre ses parents, ses beaux-parents et son frère Christian. La famille remercie le personnel de l'Unité d'insuffisance cardiaque de l'IUCPQ pour le suivi des dernières années et tout particulièrement toute l'équipe de l'Unité des soins palliatifs pour les soins exceptionnels qu'elle lui a prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC.