POULIOT, Fernande



Au Centre Yvonne Sylvain, le 13 avril 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Fernande Pouliot. Elle est la fille de feu monsieur Adélard Pouliot et de feu madame Estelle Brisson. Elle rejoint son époux monsieur Lionel Labbé. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Hélène Rainville), Claudine (Hardy Manhas), Chantal (Alain Bouchard) et Gilles; ses petits-enfants: Sonny (Marie-Pier), Sacha, Cheddy, Tara, Marc-André (Mélissa), Louis-Philippe (Marie-Hélène), Marie-Anne (Jean-Philippe), Megan, Kyanna, Jade, Maël et Adam; ses arrière-petits-enfants: Laurie et Charles; son frère: Gérard Pouliot (feu Marcelle Roy); ses beaux-frères et belles-sœurs: Fernande Labbé (feu Joseph Duchesneau), Aurore Labbé (feu Jacques Gagné), Denise Labbé (Gaston Larivière), Louisette Labbé (Jacques Léger), Camilien Labbé (Jeanne-D'Arc Jolin) et Yvon Labbé (feu Pauline Aubin); ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille recevra les condoléances auLa famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel du Centre d'hébergement Yvonne-Sylvain pour les bons soins prodigués. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec (1040 Avenue Belvédère, Québec, QC G1S 3G3). Pour rendre hommage à madame Pouliot, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com