ASSELIN, Alberte



Au Centre d'Hébergement de Saint-Marc-des-Carrières, le 20 avril 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Alberte Asselin, épouse de feu monsieur Paul Cloutier, fille de feu monsieur Albert Asselin et de feu dame Marie-Jeanne Gilbert. Elle demeurait à Saint-Marc-des-Carrières.La direction des funérailles a été confiée à laMadame Asselin laisse dans le deuil ses enfants: Guy, Hélène (Guy Genest) et Lucie (Martial Côté); ses petits-enfants: Marie-Ève, Émilie (Daniel Julien), Marianne (François Paradis), Véronique (Matthew N.Chantal), Ariane (Kevin Ableson) et Cynthia; ses arrière-petits-enfants: Aurélie, Thomas, Alycia, Édouard et Flavie; son frère et sa sœur: Michel (Claudette Leroux) et Louise; sa belle-sœur Marie-Paule Gravel et son beau- frère Jacques Mailhot; sa belle-sœur Rolande Godin (feu Jules Cloutier), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs décédé(e)s: sœur Marthe, Jean-Paul (feu Carmen Perron), Jeannine et Marcel. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'Hébergement de Saint-Marc-des-Carrières pour leur dévouement et les bons soins prodigués à leur maman. Tient à leur témoigner leur plus grand respect pour leur soutien dans ces circonstances hors du commun, ils ont été des " anges " pour la famille, merci!!! Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation sur la recherche pour la maladie de Crohn en vous rendant sur le site: crohnetcolite.ca ou par téléphone au: 1-800-387-1479.