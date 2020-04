BLANEY, Victoria Loignon



Au CHUL, le 18 avril 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Victoria Loignon, épouse de feu M. Joseph Blaney. Elle demeurait au Manoir du Verger à Saint-Augustin-de-Desmaures et était native de Saint-Narcisse.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Harold (Sylvie Boutin) et Lawrence (Suzie Mongeon); ses petits-enfants: William, Katherine, Shawn et Naomie Blaney; ses frères et ses sœurs: feu Luc, feu Jeanne (feu Linière Bouffard), feu Florence (feu Amédée Grandbois), feu Émilienne (Marcel Gagné), feu Madeleine (feu Aimé Racine), feu Hélène (feu Patrick Blaney), feu Monique (feu Conrad Guérette) et Julienne (feu Jean-Baptiste Breton); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Robert (feu Billie Katherine Power), feu William (Armande Larocque), feu Francis (feu Rita Moran, feu Jacqueline Joly), feu Mary (feu Guy Mc Elroy), feu Patrick (feu Hélène Loignon), feu Margaret (feu Armand Boisvert), feu Lillian, feu Richard (Louise Larochelle), feu Géraldine, feu Rose (feu Ross Walters) et feu Hélène (feu Jean-Claude Deslauriers). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci sincère au personnel du Manoir Du Verger de Saint-Augustin-de-Desmaures, pour les bons soins, leur support et leur dévouement envers notre mère. Des dons à la Paroisse Sainte-Mère-de-Jésus, Fabrique de Saint-Narcisse, Fondation québécoise du cancer : https://fqc.qc.ca/frseraient appréciés.