LIZOTTE, Maurice



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 15 avril 2020, à l'âge de 83 ans et 10 mois, est décédé monsieur Maurice Lizotte, époux de dame Mariette, Bourgault, fils de feu Joseph Lizotte et de feu Yvonne Bélanger. Il demeurait Québec (Val- Bélair). Il a été confié à lapour crémation.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Johanne (Michel Garneau), Robin (Martine Maguire), Eric (Kim Beaulieu); ses petits-enfants: Jonathan (Martine), Pierre (Josée-Anne), Roxanne (Luc), Jimmy (Maxime), Mathieu (Ismaëlle), Andréanne et ses cinq arrière-petits-enfants; son frère et ses sœurs: Raymond (Rose), Laurence (Roger), Fernande (Jean-Claude); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bourgault, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, pour leur dévouement, pour la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4G5, tél: 418 656-4999, téléc: 418 656-4678, courriel: Info@fondation-iucpq.org, site Internet: https://iucpq.qc.ca.