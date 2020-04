JOBIN, André



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès d'André Jobin. Il est décédé à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, à la suite d'un AVC, le 17 avril 2020, à l'âge de 85 ans et 6 mois. Il était le fils de feu Anita Gagnon et de feu Maurice Jobin. Il laisse dans le deuil son épouse Madeleine Pilote; ses enfants: Manon (Daniel Chatelle), Billy (Marie-Claude Chevrette), Michel et feu Alain; son frère Jacques (Lisette Cyr); ses sœurs: Madeleine Jobin et feu Aline Jobin; sa belle- famille Pilote et Binet; ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; ses neveux et nièces; ainsi que plusieurs amis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CHU de Québec: https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DG/