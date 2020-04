ST-AMAND, Raymond



Au Centre d'hébergement Saint-Antoine (CHSLD), le 15 avril 2020, à l'âge de 98 ans et 10 mois, est décédé monsieur Raymond St-Amand, époux de feu madame Suzanne Savard, fils de feu madame Lucie Maheux et de feu monsieur Siméon St-Amand. Autrefois de Charlesbourg, il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Denise (Réjean Authier), Jean (Nicole Nolin), Michel, Madeleine (Jean-Louis Richard), Nicole, Carole (Carl Pichette); ses petits-enfants: Denis, Pascale (Tommy Thériault), Annie (Alex Rodrigue) Yan, Maxime, Brian, Cindy (Danny Tremblay), Vicky, Emilie (Jean-Sébastien Brûlé ); ses arrière-petits-enfants: Jerra-Lee (Shean), Élie, Simone, Sacha, Damien, Laurent, Henrik, Ethan, Sarah-Maude, Frédérike, Megan, Malyka, Méderik; son frère: Camille (Cécile Drolet), ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre d'hébergement Saint-Antoine via la Fondation pour les Aînés et l'Innovation Sociale (F.A.I.S) www.fondationfais.org, 1, Avenue du Sacré-Cœur, Québec, G1N 2W1, tél.: 418-691-0766