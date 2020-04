PETITCLERC, Serge



À son domicile, le 13 avril 2020, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Serge Petitclerc, époux de feu Michèle Lévesque, fils de feu Annette Carpentier et de feu Emile Petitclerc. Il demeurait à Québec.Il a été confié à laIl laisse dans le deuil son frère Marc- André (Diane Godin), sa sœur Réjeanne (Adrien Grégoire), son frère feu Jean (Lison Gariépy) et sa belle-sœur Joanne Dufour. Il laisse également dans le deuil ses belles-sœurs et beaux-frères: Nicole Lévesque (feu Len Boily) feu Nelson Lévesque, Ghislaine Lévesque (Roger Daigle) Serge Lévesque (Carole Paquet) Danielle Lévesque (Jacques Tardif), sa filleule Joanie Daigle, ainsi que neveux et nièces, cousins et cousines et de nombreux amis. L'expression de votre amitié envers Serge peut se traduire par un don à la Fondation Cité Joie, téléphone: 418-849-7183 courriel: cité.joie@ddi.qc.ca Des formulaires seront disponibles sur place si nous les avons.