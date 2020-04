GRÉGOIRE, Angeline Poulin



Quand tes yeux se sont fermés, un cœur d'or venait de cesser de battre.Au CHSLD Sainte-Marie, le 19 avril 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Angeline Poulin, épouse de feu Paul-Émile Grégoire. Elle demeurait à Vallée-Jonction.La direction des funérailles a été confiée à laElle laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyne (Luc Lachance), André (Dany Turmel) et Michel; ses petits-enfants: Marie-Michelle Grégoire (Dave Cliche), Charlie Turmel et David Lachance. Elle était la sœur de feu Roland, feu Charles (feu Louisette Bouchard), feu Simone (feu Alphée Leblanc), feu Ubald (Véronique Bernard), feu Daniel, Marthe (feu Victor Paré), Denis (Annie Grondin), et Gilberte (Guy Comtois). Elle était la belle-sœur de feu Lucienne (feu Charles Cloutier), feu Alfred-Eugène, feu Jean-Marc (feu Irma Morin), feu Jacqueline, feu Pauline (Roger Lehoux), feu Jean-Guy (feu Noëlla Noël), feu Claudette (feu Richard Duquette) et Louise (feu Manuch Princian). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, amis et amies. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du CHSLD de Sainte-Marie ainsi que la Dre Stéphanie Ruel pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (1494, route du Président-Kennedy Nord, C.P. 1, Sainte-Marie, G6E 3B4): www.alzheimerchap.qc.ca ou à la fondation de votre choix.