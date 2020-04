GAGNON, Claire



Au Centre d'hébergement d'Anjou de Saint-Pacôme, le 29 janvier 2020, à l'âge de 87 ans et 5 mois, est décédée madame Claire Gagnon, fille de feu monsieur Lucien Gagnon et de feu madame Jeanne Lévesque. Native de Rivière-Ouelle, elle demeurait autrefois à Beauport.Madame Gagnon était la sœur et la belle-sœur de: Lucie (Raymond Ouellet), Gisèle (feu Olida Vallée), feu Évangeline, feu Jean-Marc, Émilien (Nicole Desjardins), Claude (Denise Morneau), Gérald (Marielle Paradis), feu Isabelle (feu Jean-Paul Hudon) et Irénée (Pierrette Berger). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nos remerciements à l'ensemble du personnel soignant pour leur accompagnement et les bons soins prodigués, au cours des dernières années. Un merci spécial au Centre D'Anjou pour le réconfort en fin de vie. La direction des funérailles sera confiée à la maisonVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Camp Canawish au lien suivant : https://www.jedonneenligne.org/campcanawish/DG/ Des formulaires de don seront aussi disponibles au centre commémoratif.