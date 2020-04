MATTE, Marguerite Cadoret



Au CHSLD Chanoine Audet, le 13 avril 2020, à l'âge de 95 ans et 8 mois, est décédée Mme Marguerite Cadoret, épouse de feu Albert Noël Matte. Elle demeurait à Lévis (secteur St-Romuald) autrefois de Lauzon. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Richard (Maryse Bolduc), Lucie (Michel Couture); ses petits- enfants: Kateri (Jonathan Tremblay), Mathieu (Myriam Labonté.), Pascal (Kateri Bernier), Thomas (Maryline Lapalme), Éloïse; ses arrière-petits-enfants: Émile, Blanche, Edouard, Annah, Zackary, Ellena, Ely, Marie, Gabriel, Jérémy; ses frères et sœurs: feu Paul Cadoret, feu André Cadoret (Yolande Lacroix), Jacques Cadoret (feu Jeannine Samson), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Matte: feu Donat (feu Albertine Dion), feu Lucien (feu Marguerite Brousseau), feu Léo (feu Rachelle Goulet), feu Pierre (feu Georgette Pagé), feu Marie-Rose (feu Camille Ratté), feu Maurice (feu Anne-Marie Conseiller), feu Anne-Marie, feu Gédéon (Lilliane Piché) et feu Olier; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s.La famille tient à remercier le personnel du 3e étage du CHSLD Chanoine-Audet pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la L'Association des Bénévoles du CHSLD Chanoine-Audet, 2155 chemin du Sault, Lévis, QC. G6W 2K7