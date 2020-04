SIOUI, Aweha Anariskwa



Au CHUL, le 5 avril 2020, à l'âge de 11 ans, est décédée Mlle Aweha Anariskwa Sioui, fille de dame Marie-Ève Gendron et de monsieur Grégoire Sioui. Elle demeurait à Wendake. Elle a été confiée à laElle laisse dans le deuil, outre ses parents, sa soeur: Yaomé Sioui; son frère: Yoska Sioui; ses grands-parents paternels: Régent Sioui et Annie Kanapé Sioui; ses grands-parents maternels: Pierre Gendron et Catherine Bergeron; son arrière-grand-mère maternelle: Laurette Landry Bergeron; ses tantes et son oncles: Niva Sioui (Steeve Gros-Louis), Tawenda Sioui (Patrick Cousineau), Sébastien Gendron (Catherine Leduc); ses cousins et cousines: Dewatha Gros-Louis, Keyara Gros-Louis et Deyawina Gros-Louis, Juliette Gendron, Jacob Gendron; ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Québec, 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec) G2J 1B8, tél.: (418) 682-6387, téléc.: (418) 682-8214, site Internet: www.fmcoeur.qc.ca. Des formulaires seront disponibles à l'église lors des condoléances.