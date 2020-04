LÉVESQUE, Lorraine



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 12 avril 2020, à l'âge de 72 ans et 9 mois, est décédée dame Lorraine Lévesque, épouse de monsieur Jean-Claude Ouellet. Née à St-Germain de Kamouraska le 14 juillet 1947, elle était la fille de feu dame Marie-Jeanne Richard et de feu monsieur Paul-Eugène Lévesque. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport. Étant donné les circonstances actuelles, une cérémonie sera célébrée à une date ultérieure. Vous serez avisé dès qu'une date sera déterminée. Outre son époux Jean-Claude Ouellet, madame laisse dans le deuil ses enfants: Frédéric (Mélanie Caron), Marie-Ève; son petit-fils Keven; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Cécile (Roger Pelletier), Adrien (feu Fernande Soucy), Yvon (Simone Voyer), Robert (Francine Duval), Rita (feu Jean-Marie Gagnon), Henri (Hélène Pelletier), Aline (Gérald Croteau), Annette (feu Gilles D'Astous), Simon (Colette Lord), Suzanne, Camille (Marjolaine Laplante); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du 5e étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus (médecine interne) pour leur délicatesse, leur dévouement et les bons soins prodigués. À tous, un sincère merci. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU, pavillon Enfant-Jésus, Tél.: 418-525-4385 Site: www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec. Les funérailles sont sous la direction de