MOISAN, Rodrigue



À l'IUCPQ, le 17 avril 2020, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Rodrigue Moisan, époux de dame Françoise Julien, fils de feu dame Alice Delisle et de feu monsieur Arthur Moisan. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse dame Françoise Julien; ses enfants: Annie, Danielle (Stéphane Proteau), Jean-Claude et Eric; ses petits-fils: Samuel et Alexis; sa sœur Jeannine (feu Maurice Côté). Il est allé rejoindre; ses frères et sœurs: feu Lucien (Hélène Thibodeau), feu Paul-Eugène (feu Yolande Beaumont), feu Thérèse, feu Henri et feu Madeleine; ses beaux-parents: feu dame Fernande Côté et feu monsieur François Julien. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Julien: Roger (feu Micheline Rochette), Robert (Lorraine Couture), Benoît (feu Lucille Fiset), Marcel (Line Arsenault), Nicole, Claire (Jacques Turcotte) et Sylvie (Normand Fournier); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3 , tél. : 418-683-8666 www.cancer.ca.