MARTEL, Marthe Miller



Au CHSLD Yvonne Sylvain, à Québec le 16 avril 2020, à l'âge de 85 ans est décédée madame Marthe Martel Miller, épouse de monsieur André Miller, fille de feu Ernest Martel et de feu madame Eva Tanguay. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Louise Berthiaume), Michel (Manon Josée Hebert) et Louise (Yves Marcoux); ses petits-enfants: Jonathan Marcoux, Sébastien Marcoux, Louis- Philippe Miller, William Miller, Claudia Miller (François Tardif) et Charles-Antoine Miller; ses beaux-frères et belles-sœurs, plusieurs neveux, nièces et autres parents et ami(e)s.La famille tient à remercier le personnel de la résidence Des Chutes et tout spécialement le personnel du deuxième étage de la Résidence du CHSLD Yvonne Sylvain pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Site www.societealzheimerdequebec.com