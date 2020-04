PELLETIER, Jeannine



À l'Hôpital de Montmagny, le 17 avril 2020, à l'âge de 78 ans, est décédée paisiblement, madame Jeannine Pelletier. Elle était la fille de feu monsieur Joseph Pelletier et de feu Diana Morin, autrefois de Saint-Marcel-de-L'Islet. Elle était l'amie de cœur depuis plusieurs années de monsieur Réjean Langlois. Elle habitait à Montmagny.Elle laisse dans le deuil, outre son ami Réjean Langlois, ses enfants: Gino (Chantal Ouellet), Sophie (Serge Bernier), ses petits-fils: Maxime et Olivier (Laury-Jo Morin); ses frères et sœurs: feu Roméo, feu Jules-André (Mirielle Tremblay), feu Félix (feu Rita Bernier), feu Jean-René (feu Thérèse Bernier), feu Léonard (Angèle Bouffard), feu Rollande (feu Montcalm Tremblay), Clément (feu Liliane Lamarche), feu Henri, feu Alcide, feu Ulrick, Benoît (Marie-Marthe St-Pierre), feu Lucienne, feu Denis. Les membres de la famille Langlois: Claude (feu Marie-Ange Lebel), Ginette (feu Jean-Claude Coulombe), feu Ghislaine (Paul-Émile Paradis), Jeannine (Roger Boulet), Nicole (Gilles Gendron), les enfants et petits-enfants de ceux-ci, ses neveux et nièces, cousins, cousines et ses nombreux ami(e)s qu'elle aimait tant. Une pensée toute spéciale à la famille du père de ses enfants, feu Donald Fortin. La famille désire remercier sincèrement Isabelle Bonneau, inhalothérapeute au CLSC de Montmagny et Éloïsia Proulx ainsi que Philippe Gagnon, tous deux médecins à l'Hôpital de Montmagny, ainsi que le personnel soignant du 3e étage. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, Boul. Taché Est, Montmagny (QC) G5V 3R8 ou sur leur site internet https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/. La direction a été confiée à la Maison funéraire