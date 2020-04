LYONNAIS, Roland



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Roland Lyonnais, survenu à l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 16 avril 2020. Âgé de 90 ans, il était l'époux de feu madame Gertrude Baril; le conjoint de madame Gisèle Drouin; le fils de feu monsieur Henri Lyonnais et de feu madame Yvonne Cloutier.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Diane (Denis Bourque) et Jean (Nancy Asselin); ses petits-enfants: Maude et Simon Lyonnais-Bourque; ses frères et sœurs: Claire, feu Éliane, feu André (Marina Dubien); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Baril: feu Gisèle, Robert (Christiane Lafrenière) et Yvon (Claire Mailhot); les membres de la famille Drouin: Colette, Marguerite, Monique (Gérald Lemay), feu Lise; ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Notre profonde reconnaissance va à tout le personnel de l'unité des soins COVID-19 du cinquième étage qui lui ont prodigué des soins professionnels exceptionnels.