DUPONT, Jean-Paul



AU CHSLD de Saint-Fabien-de-Panet, le 18 avril 2020, à l'âge de 93 ans et 9 mois, est décédé monsieur Jean-Paul Dupont, époux de madame Marie-Blanche Picard, fils de feu Ernest Dupont et de feu Fédéra Godbout. Il demeurait à Saint-Paul-de-Montminy, comté de Montmagny.L'inhumation des cendres se fera à une date ultérieure en toute intimité au cimetière de Saint-Paul-de-Montminy. Il laisse dans le deuil ses enfants: Claude (Michelle Blais), Michel (Lyne Laferrière), Jacques (Josée Chabot), ses petits-enfants: Gilles, Marie-Pier, Simon-Pierre, Élise et son arrière-petite-fille Chloé. Il laisse également dans le deuil ses sœurs: Jeannine et Pauline; ainsi que sa belle-sœur Hélène Picard (Denis Laferrière), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nos sincères remerciements à tout le personnel de la Villa Royale d'Armagh et du CHSLD de Saint-Fabien-de-Panet pour les bons soins prodigués à notre père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la fibrose kystique, 2750, chemin Ste-Foy, Québec (Québec) G1V 1V6, téléphone : 418-653-2086 site web : https://www.fibrosekystique.ca. Monsieur Dupont a été confié pour crémation à la