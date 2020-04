THIBAULT, Juliette



Il y a une étoile de plus dans le ciel.À l'Hôpital Général de Québec, le 18 avril 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Juliette Thibault, ex-conjointe de feu monsieur René Lapointe, fille de feu monsieur Arthur Thibault et de feu dame Mary Pelletier. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses deux filles: Sylvie Lapointe (Robert Lortie) et Karole Lapointe; ses petits-enfants: Jimmy, Nicolas et Mariam; son arrière- petit fils Nathaniel et sa sœur Gisèle, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de: feu Arthur, feu Paul, feu Cyrille, feu Alice, feu Thérèse et feu Graziella. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Général de Québec, spécialement les anges gardiens au grand cœur de l'unité 250, pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, Québec Qc, G1S 3G3.