CRÉPEAULT, Ghislain



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 13 mars 2020, à l'aube de ses 77 ans, est décédé monsieur Ghislain Crépeault, époux de madame Lisette Houde, fils de feu madame Julie-Anne Simard et de feu monsieur Antonio Crépeault. Il demeurait à L'Ange Gardien.Il laisse dans le deuil, outre son épouse; son frère et sa sœur: Louis-Marie et Monique. Il était le beau-frère de: Gisèle (feu Sylvain Blanchette), feu Michel (feu Marguerite Bolduc), Suzanne, Fernand (Manon Mathurin) et Francine Houde. Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du 4e étage (soins coronariens) de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi que le CLSC Orléans pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus), téléphone: 418 525-4385, site web: www.fondationduchudequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.