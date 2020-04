CÔTÉ, André



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 18 avril 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur André Côté, époux de madame Thérèse Bergeron, fils de feu Louis Côté et de feu Cécile Gingras. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Sylvain et Isabelle (Bruno Guérard); ses petits-enfants: Kassandra et Dawson; ses frères et soeurs: Yvette (feu Normand Lauzé), Simone (Irené Bédard), feu Rosaire (Madeleine Demers), Daniel, Raymond (Céline Bissonnette), Colette (feu Roméo Demers), feu Roland (Christine Chiasson), Gilles (Michèle Losier), Marielle (Léopold Roy) et Fernand; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bédard: Françoise, Pierrette, feu Henri, Ghislaine, Marcel, Hélène, Germain, Robert, Gaston, Denise et leur conjoint(e); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral (https://dons.mspdulittoral.com/).