Annie-Soleil Proteau en Huguette contre la COVID

L’animatrice Annie-Soleil Proteau a eu un énorme coup de cœur pour la série C’est comme ça que je t’aime, sur ICI TOU.TV, ces dernières semaines. « Je l’ai tellement aimée que je l’ai regardée quatre fois au complet ! » indique-t-elle.

Et puisque le personnage d’Huguette, joué par Marilyn Castonguay, est déjà devenu culte, Annie-Soleil s’est improvisé un petit costume en l’honneur de sa tueuse en série préférée.

« Je ne sors plus sans mes gants de vaisselle ni ma mitraillette à savon. Sauf que moi, ce n’est pas pour mon organisation criminelle : c’est pour mon organisation contre la COVID ! (rires) »

Mis à part cette série, l’animatrice a aussi profité des derniers jours pour revoir Blue Moon à TVA.

« Je suis une fan finie de Luc Dionne et d’histoires de services secrets, alors j’ai été bien contente de revoir cette série. Le cœur m’arrête souvent et les intrigues me font tomber en bas de mon Lay-Z-Boy. C’est de la haute voltige. »

Elle a aussi dévoré Projet 2000, la série coécrite par l’humoriste Julien Lacroix et disponible sur ICI TOU.TV. « C’est l’histoire de quatre ados qui vivent 1999 comme s’il n’y avait pas de lendemain. J’ai tellement ri ! Et je me suis reconnue. »

Dans ses autres coups de cœur culturels, elle cite le film Mafia Inc. (« une grande réussite »), le balado J’aime Hydro (« un vrai suspense ») et l’album Feu, de Laurence Nerbonne (« ça me donne de l’énergie »).

Aider les CHSLD

Confinée seule chez elle avec son chien René (« il n’est pas le plus jasant, mais il est très cute »), Annie-Soleil se trouve présentement séparée de son conjoint, le député Pascal Bérubé, qui est en confinement à Matane.

Il y a quelques jours, l’animatrice a demandé à faire du bénévolat auprès des aînés qui sont dans les CHSLD et de leurs familles. « J’avais fait la demande et j’ai reçu une réponse positive du gouvernement, dit-elle. Ça me vire le cœur à l’envers, ce qui se passe là-dedans, et je veux aider du mieux que je peux. »

Elle ne pourra toutefois travailler à l’intérieur des CHSLD, car elle n’est pas formée comme travailleuse de la santé. « Le CIUSSS (Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux) est en train de me préparer un plan. Je vais commencer mon bénévolat bientôt », dit-elle.

Étant un oiseau de nuit (« je me couche à des heures impossibles, je suis complètement déphasée dans le temps ! »), Annie-Soleil essaie de prendre des nouvelles de sa famille régulièrement. L’animatrice poursuit aussi son travail à Salut Bonjour Week-end, en plus de plancher sur un autre projet télé.

