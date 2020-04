DUGUAY, Pierrette Verret



Aux Jardins du Manoir, Québec, le 17 avril 2020, à l'âge de 83 ans 7 mois, est décédée suite à une longue maladie, dame Pierrette Verret, épouse de feu monsieur Jean-Robert Duguay. Née à Ste-Brigitte-de-Laval, le 20 septembre 1936, elle était la fille de feu dame Laura Clavet et de feu monsieur Joseph Verret. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport.Madame laisse dans le deuil ses enfants: Josette, Pierre (Sylvie Simoneau), Yves (Martine Flamand); ses petites-filles qu'elle aimait tellement: Sabrina (Marc-Antoine Dion), Vanessa (Justin Langelier), Alexandra (Simon Bélanger), Joanie (Charles Auclair); son arrière-petit-fils Arnaud Dion; ses frères, sa soeur, beaux-frères et belles-soeurs: Clermont (feu Charlotte Fortier), Florent (Jocelyne Clavet), Diane (Guy Garneau), Gaétan (Carole Pleau), André, Marc-André Fortier (feu Jacqueline); de la famille Duguay: Rolande (feu Marcel Thomassin), Monique, Colette Hurteau (feu Lionel); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle laisse également dans le deuil les familles de: Rosée L. Thomassin, Marie-Anna Duguay, Noël Duguay, Jean Duguay, Roméo Duguay, Joseph Duguay tous décédés. La famille remercie tout le personnel des Jardins du Manoir. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Société Parkinson - Région de Québec, Site : www.sprq.ca, Tél : 1-877-527-0075.Les funérailles sont sous la direction de