DEMEULE, Martin



À, IUCPQ (hôpital Laval), le 16 avril 2020, à l'âge de 45 ans, est décédé monsieur Martin Demeule, fils de madame Janine Boutet et de feu monsieur Roger Demeule. Il demeurait à Wendake. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé, il a été confié à lapour crémation.Il laisse dans le deuil, sa mère madame Janine Boutet, sa sœur, Josée (Pierre Baril), ses frères: Jean, Denis (Sonia Lefebvre), Alain, Marc (Anne Bélanger); son neveu, Olivier Demeule, ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines et autres parents ainsi que ses précieux amis. La famille tient à remercier le personnel de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.