COUTURE, Gilles

Au CHSLD de Sainte-Claire, le 16 avril 2020, à l'âge de 86 ans et 6 mois, est décédé monsieur Gilles Couture, époux de madame Germaine Pelchat et fils de feu Léonard Couture et de feu Alphonsine Laflamme. Il demeurait à Sainte-Claire, Bellechasse.Il laisse dans le deuil outre son épouse, sa fille Marie-Line Couture (Réjean Pouliot) et son petit-fils Marc-Antoine. Il était le frère de: Rita (feu Robert Roy), feu Cécile (feu Léonard Morin), feu Bernard (feu France Houle), Françoise, feu Clément (feu Nicole Lagrange), Jeanne (feu Donald Labrecque, Julien Mercier) et Pauline (feu Réal Veer). De la famille Pelchat, il était le beau-frère de: feu Rose-Anna, feu Hélène, feu Paul, feu Joseph (feu Rachel Gosselin), feu Thérèse (feu Gérard Bellavance) et Cécile. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CHSLD de Sainte-Claire pour les bons soins prodigués. Monsieur Couture a été confié pour crémation à la