Bureaucraties: les lois du Pr Parkinson confirmées!

C. Northcote Parkinson a découvert ses célèbres lois en étudiant l’évolution du gouvernement britannique sur la longue durée.

Il a ainsi pu établir que sur 200 ans, plus le nombre de colonies de la Grande-Bretagne diminuait, plus il fallait de bureaucrates pour les administrer. Le Colonial Office a atteint son effectif le plus important le jour de la disparition des dernières colonies britanniques. Et personne n’a perdu son emploi.

Tous ses bureaucrates ont simplement été transférés au Foreign & Commonwealth Office.

Étudiant la marine britannique à travers les siècles Parkinson a découvert qu’alors que le nombre de navires de la flotte de Sa Majesté diminuait, le nombre de fonctionnaires de l’Amirauté s’accroissait. Parkinson a même prédit qu’un jour la Marine britannique aurait plus d’amiraux que de vaisseaux!

J’ai lu le livre de Parkinson alors que j’étais correspondant parlementaire à Ottawa il y a une trentaine d’années. Ça m’a rappelé l’album de Tintin «L’Oreille cassée» dans lequel Hergé dépeint le San Theodoros, un pays fictif d’Amérique latine dont l’armée compte plus de colonels que de caporaux. C’était une allusion au vieux cliché qui circulait sur l’armée mexicaine dont l’effectif aurait compris 3487 colonels et seulement 27 caporaux.

Ça m’avait donné l’idée de vérifier les effectifs de l’armée canadienne. Rassurez-vous. Elle comprenait beaucoup plus de caporaux que des colonels. Mais j’ai quand même découvert quelque chose d’assez hilarant à son sujet. À l’époque, elle comptait plus d’officiers généraux (132) que des chars d’assaut (116)!

La Royal Navy, qui jadis dominait les mers, n’est plus aujourd’hui que l’ombre de ce qu’elle était. Depuis la guerre des Malouines de 1982, le nombre de ses navires de guerre a diminué de près 75%. En 2020, elle prétend aligner 89 navires de guerre, mais en réalité, elle n’en compte que 27 (six destroyers, 13 frégates, 7 sous-marins d'attaque et un porte-avions) qui peuvent être considérés comme de véritables navires de première ligne. C’est-à-dire capable de combattre et survivre dans une bataille avec un ennemi sophistiqué. Et elle a donc plus d’amiraux que de véritables navires de guerre...

C’est le cas depuis 2008 alors que la prophétie de Parkinson s’est réalisée. Plusieurs médias britanniques l’avaient, à l’époque, souligné. La presse anglaise est revenue sur la question en 2019 en constatant que sa prédiction se vérifiait toujours. Cela a probablement incité la Royal Navy à annoncer récemment qu’elle envisageait de réduire le nombre de ses amiraux de quatre.

Et au Canada, la situation s’est-elle améliorée depuis la fin des années 80?

Pas vraiment. Le nombre de chars d’assaut a diminué considérablement. Il n’y a plus maintenant que 80 chars d’assaut dans les forces armées canadiennes. Mais, entre 2003 et 2018, le nombre de généraux et d’amiraux a augmenté de 60%! Des dizaines de généraux et d'amiraux ont été ajoutés aux effectifs.

Le Canada en déploie un bon nombre comme officiers de liaison auprès des bureaucraties militaires de pays amis et internationales (OTAN, ONU, etc.).

Pour en revenir au Québec en terminant, je ne serais pas surpris si une autre des fameuses lois du Pr Parkinson s’appliquait aussi à toutes nos bureaucraties: le nombre de fonctionnaires d’une administration augmente naturellement de 2% par année, même s’il n’y a aucun accroissement du travail à accomplir.

Dans un commentaire à mon blogue précédent sur la question, François Ricard fait une observation qui mérite d’être méditée. Il se demande si l’une des plus vieilles institutions humaines ne devrait pas inspirer nos éventuelles réformes bureaucratiques. L'organigramme de l’Église catholique, une institution presque bimillénaire qui compte 1 milliard 250 millions de fidèles à servir, ne comporte que 4 échelons décisionnels: les curés, les évêques, les archevêques et le Pape. Il note que les cardinaux, bien souvent honorifiques, ne sont que des conseillers du Pape. Mais, faut-il le souligner, l’Église est d’inspiration divine!