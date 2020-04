KIROUAC, Joanne



Au CHU Hôpital du Saint-Sacrement, le 18 avril 2020, à l'âge de 63 ans, est décédée dame Joanne Kirouac, conjointe de monsieur Yvon Richard, fille de feu dame Gisèle Bédard et de feu Antoine Kirouac. Elle demeurait à Charlesbourg. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. Elle a été confiée à lapour crémation. La cérémonie se déroulera dans la plus stricte intimité, selon ses dernières volontés. Les cendres seront déposées au cimetière Notre-Dame de Belmont, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Yvon Richard, son frère: Phylipe (Danielle Marchand); sa sœur: Nancy (Daniel Boucher); son beau-frère: Denis Dionne (feu Sylvie); sa belle-sœur: Marlène Richard (Hélène Wong), ainsi que Jay, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement à tout le personnel soignant de l'hôpital du Saint-Sacrement, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté.