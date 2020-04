MERCIER, Denise Dion



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 14 avril 2020, à l'âge de 91 ans et 11 mois, est décédée madame Denise Dion, épouse de feu Jules Mercier. Elle demeurait à Saint-Anselme jusqu'à tout récemment. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Suzanne Lamoureux), Andrée (Gilles Gamache), Bernard (Violaine Pellerin), Hélène (Yvan Lussier); ainsi que sa petite-fille Alexandra Lussier (Anthony Bourque). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille remercie les préposés aux bénéficiaires, infirmières et infirmières auxiliaires pour les bons soins prodigués tout au long de ses trois dernières années. Sincères remerciements au personnel de l'Hôpital de l'Enfant- Jésus et de l'Hôtel-Dieu de Lévis qui ont pris soin d'elle en fin de vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un ou l'autre des établissements hospitaliers mentionnés ci-haut.