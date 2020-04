Ce n’est pas le temps de négocier, selon Markstrom

Le gardien des Canucks de Vancouver Jacob Markstrom n’a guère envie de discuter d’un nouveau contrat en pleine pandémie de coronavirus.

Admissible au statut de joueur autonome sans compensation au terme de la saison 2019-2020, le Suédois pourrait attirer certaines organisations à lui. Avant de se retrouver sur le carreau le 22 février, il avait conservé une fiche de 23-16-4, une moyenne de buts alloués de 2,75 et un taux d’efficacité de ,918, permettant à son club de se retrouver au cœur de la lutte pour une place en séries dans l’Association de l’Ouest. L’athlète de 30 ans termine une entente de trois ans et de 11 millions $, mais ses priorités sont ailleurs.

«Avec tout ce qui se passe dans le monde, le hockey n’est pas si important, a-t-il affirmé au site NHL.com. Évidemment, j’aurais aimé obtenir un pacte à long terme et savoir ce qui m’attendra dans les prochaines années, mais ce n’est pas le cas. Personne ne peut dire ce qui arrivera cette année. Espérons qu’on pourra jouer de nouveau. Et il y a aussi la saison prochaine, le plafond salarial et tout le reste. Je crois que le hockey est en quelque sorte accessoire.»

Néanmoins, l’ancien des Panthers de la Floride a tenu à mentionner qu’il souhaite demeurer en Colombie-Britannique.

«Dans mon esprit, je veux rester à Vancouver. C’est mon objectif, a-t-il indiqué. Maintenant, la saison n’est pas finie. J’espère que nous reviendrons afin de tenter une poussée en éliminatoires et offrir de bons moments aux gens de la ville. Ce sera difficile de compter sur des partisans dans l’aréna, mais on veut donner au public une source de réjouissance. Dans ma tête, je suis donc toujours un Canuck et je suis super fier de cela. Je ne prévois aucunement de m’en aller.»

En forme

Blessé au genou pendant un match contre les Bruins de Boston, Markstrom a subi une opération mineure cinq jours plus tard, mais il se dit prêt.

«Je suis complètement guéri et ce fut beaucoup plus rapide que prévu, a-t-il souligné. Je ne veux pas manquer des parties, surtout dans le dernier droit. Cette blessure est survenue à un mauvais moment, mais après cela, le chirurgien a réalisé un excellent travail, tout comme l’équipe médicale des Canucks et les responsables du conditionnement physique. J’étais de retour sur la glace après environ trois semaines et demie et je patinais au meilleur de mes capacités.»