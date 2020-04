Charlotte Cardin chantera lors de «Stronger Together, Tous ensemble»

Charlotte Cardin, Sam Roberts, le Cirque du Soleil et Georges St-Pierre formeront, avec Céline Dion et Marie-Mai, le contingent québécois du spectacle bénéfice canadien Stronger Together, Tous ensemble.

Critiqués pour la maigre représentation québécoise et francophone à la suite de l’annonce d’une première vague d’invités, en début de semaine, les organisateurs ont ajouté quatre autres participants du Québec à une distribution qui compte plusieurs dizaines de personnalités canadiennes.

Le communiqué de presse émis ce matin ne précise pas la nature de la participation du Cirque du Soleil. On y apprend par contre qu’une chanson, interprétée par plusieurs des participants, sera lancée après le spectacle et que les profits seront remis à la Croix-Rouge afin de combattre la COVID-19.

Stronger Together, Tous ensemble sera présenté dimanche, à compter de 18h30, sur une centaine de plateformes télé, radio et web. Au Québec, on pourra le voir ou l’écouter via les chaines de Bell Media, Radio-Canada, Corus, Groupe V Media et Rogers.

Les fonds amassés lors de cet événement spécial seront remis aux Banques alimentaires du Canada.