Ciné-parcs: Le Clap regrette une «concurrence déloyale» de la Ville de Québec

Confiant de pouvoir rouvrir ses 20 salles de cinéma d’ici le début de l’été, Robin Plamondon, copropriétaire et directeur général du cinéma Le Clap, qualifie de « concurrence déloyale » l’idée du maire Labeaume de ressusciter des ciné-parcs gratuits.

« C’est de la concurrence pour nous qui est très difficile à accepter. On est dans une période où on va devoir faire de la magie avec nos commerces pour les rouvrir et réussir à être rentable. On n’a pas vraiment besoin de concurrence supplémentaire actuelle. Surtout pas du municipal », a-t-il regretté, jeudi.

Photo Simon Clark

Selon lui, « si vous offrez un service “gratuit” à la population, mais qui est payé par les taxes, ça vient concurrencer des commerces qui paient ces taxes-là. C’est de la concurrence déloyale ».

À Cinéplex, la porte-parole Katie Rankin a indiqué qu’il n’y a eu « aucune approche avec la Ville » quant à l’éventualité d’utiliser les stationnements de la compagnie pour les ciné-parcs.

Prudence

Du côté de Jean-François Gosselin, chef de Québec 21, l’idée de ciné-parcs est qualifiée de « bonne » dans la mesure où elle est acceptée par la Santé publique et qu’elle se fasse « en collaboration » avec les propriétaires de salles.

Interrogé sur le sujet, François Desbiens, directeur de la santé publique de la Capitale-Nationale, a confirmé avoir eu des discussions avec la Ville, mercredi, quant aux ciné-parcs. Rappelant les règles en vigueur actuellement, le médecin a renvoyé l’administration municipale au plan de déconfinement qui sera annoncé la semaine prochaine par le gouvernement Legault. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’on saura si ce type d’activité peut ou non être envisagé, a-t-il fait remarquer.

« Il faut que les Villes réfléchissent à des activités qui vont permettre aux gens d’avoir du plaisir à l’extérieur de leur sous-sol. Oui, ça pourrait être une bonne idée, mais les conditions d’application se doivent d’être assez précises et connues. Il faut que ça rentre dans le plan de déconfinement », a-t-il estimé.