Concurrence déloyale : Québecor accuse Radio-Canada de profiter de la pandémie

Québecor accuse Radio-Canada de profiter la pandémie actuelle pour affaiblir ses concurrents en proposant aux annonceurs des offres publicitaires très avantageuses.

Évoquant la concurrence déloyale, le conglomérat propriétaire de Groupe TVA a fait part de son exaspération dans une lettre datée de la mi-avril et adressée au secrétaire général du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

L’organisme de réglementation de la radiodiffusion et des télécommunications doit entreprendre dans un mois des audiences pour le renouvellement des licences des services de langue française et de langue anglaise de la Société Radio-Canada (SRC).

Québecor demande que «la SRC respecte enfin son rôle de diffuseur public au service de l’intérêt public» et soutient que les «agissements anticoncurrentiels de la SRC ne doivent pas passer sous silence», et ce, «alors que la solidarité et l’entraide sont de mise durant cette importante crise».

En l’occurrence, l’entreprise montréalaise estime que la société d’État propose «des offres publicitaires aux annonceurs qui ne peuvent être justifiées et qui sont complètement hors des normes du marché». C’est le cas notamment pour RDI qui aurait proposé des escomptes allant jusqu’à 60 %, soutient-on.

De plus, la SRC «s’est empressée de mettre la main à très haut prix sur un grand nombre de contenus prisés sans égard aux impacts que ceci engendre sur l’industrie dans son ensemble», déplore Québecor, qui souligne que les autres diffuseurs doivent composer avec très peu de contenus «disponibles et avec des coûts de droits de diffusion très élevés».

Dans sa lettre, dont une copie a été envoyée à Radio-Canada et au ministre du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault, Québecor s’interroge sur le rôle de la SRC.

«Au lieu de se comporter comme un radiodiffuseur public au service du public et de l’intérêt public, la SRC profite de cette crise dévastatrice, sans aucune considération des autres acteurs, afin de plonger davantage le secteur privé dans un gouffre financier, comme si les dirigeants de la SRC souhaitaient leur disparition purement et simplement», peut-on lire.

Une demande de réaction a été transmise à Radio-Canada qui a promis d’y répondre d’ici la fin de la journée.