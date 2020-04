COVID-19: Gilles Lehouillier veut l’ouverture de commerces de proximité

Pendant que les entreprises lévisiennes essuient des pertes de plusieurs centaines de millions de dollars, le maire Gilles Lehouillier demande au gouvernement Legault de permettre l’ouverture des commerces de proximité.

«Il va falloir qu’on réfléchisse sérieusement à élargir la palette dans le respect des consignes. Dans certains types de commerce, ça peut se faire. Il y a bien plus de chances d’avoir certaines problématiques dans de grandes surfaces, type Costco ou Walmart, que dans un petit commerce où on peut s’organiser facilement pour respecter les règles de distanciation sociale», a indiqué le maire, jeudi matin, en point de presse.

C’est que la situation est de plus en plus critique à Lévis où 80% des entreprises sont soit fermées soit en veille profonde. «Si le confinement se poursuit, on va atteindre le moment critique où on risque d’avoir des fermetures définitives, a-t-il prévenu. On peut atteindre un point de non-retour pour certains commerces.»

M. Lehouillier joint ainsi sa voix à celles d’autres maires de l’est et du nord du Québec.

Notant que sa région compte relativement peu de cas positifs à la COVID-19, le maire espère que les commerces de Chaudière-Appalaches feront partie de la première vague de déconfinement. Le plan gouvernemental précis à ce sujet doit d’ailleurs être dévoilé la semaine prochaine.

Des centaines de millions de pertes

Depuis le début mars, un sondage évalue les pertes dans 725 entreprises lévisiennes à la somme rondelette de 641 millions $. Comme Lévis compte 4500 entreprises, le chiffre réel des pertes est assurément supérieur à celui communiqué. Il peut se calculer en milliards de dollars pour les dernières semaines, a déploré le maire.

Consciente de l’urgence de la situation, la Ville de Lévis dit vouloir déployer un vaste plan de relance économique qui touche notamment les secteurs industriel, commercial, touristique, hôtelier et résidentiel.

«La relance, ça va prendre une couple d’années», a toutefois prévenu Gilles Lehouillier.