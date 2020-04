COVID-19: plus de 170 nouveaux décès au pays

MONTRÉAL | Le bilan du nombre de décès au Canada a franchi la barre symbolique des 2100 cas, jeudi, avec quelque 170 nouveaux décès ajoutés surtout par le Québec, mais aussi l’Ontario

Avec 109 décès supplémentaires, la Belle Province mène toujours le bal pour les contributions au triste bilan des personnes qui ont rendu l’âme en raison de la COVID-19. Au total, le Québec compte 1243 décès, selon le plus récent bilan. En outre, 21 838 personnes ont été contaminées par le nouveau coronavirus.

En Ontario, les autorités ont fait état jeudi d’un record pour le nombre de nouveaux cas pour une seule journée, soit 634, pour un total de 12 879 cas dans la province la plus populeuse du pays. Il faut dire que l’Ontario a augmenté la cadence de ses tests. Mercredi, 10 214 personnes ont ainsi pu être testées pour un total de 194 745 tests rapportés depuis le début de la crise. Quelque 713 Ontariens sont morts à ce jour.

Les chiffres de ces deux provinces ont fait grimper le nombre de décès à 2147 au Canada. La Nouvelle-Écosse (+4), la Colombie-Britannique (+4) et l’Alberta (+2) déplorent aussi des pertes de vie.

À l’échelle du pays, ce sont 42 110 personnes qui ont été contaminées par le virus et près de 620 000 tests ont été réalisés, dont environ 6,5 % étaient positifs.

Du mieux ailleurs au Canada

En revanche, Terre-Neuve-et-Labrador n’a pas rapporté de nouveau cas, et ce, pour une sixième journée d’affilée, jeudi. Le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard ne recensent également pas de malade de plus depuis quelques jours.

Ailleurs au pays, les nouvelles sont aussi encourageantes. C’est le cas en Colombie-Britannique, où les autorités font état depuis quelques jours d’une courbe qui continue de s'aplatir.

La Saskatchewan, qui compte 326 cas et quatre décès, a pour sa part annoncé un assouplissement de ses mesures et une reprise de l’activité économique pour certains secteurs dès le 4 mai.

La situation au Canada:

Québec: 21 838 (1243 décès)

Ontario: 12 879 (713 décès)

Alberta: 3720 (68 décès)

Colombie-Britannique: 1824 (94 décès)

Nouvelle-Écosse: 827 (16 décès)

Saskatchewan: 331 (4 décès)

Manitoba: 262 (6 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 256 (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 118

Île-du-Prince-Édouard: 26

Yukon: 11

Territoires du Nord-Ouest: 5

Nunavut: 0

Canadiens rapatriés: 13

Atteints par le virus: 42 110

Décès: 2147