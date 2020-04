TREMBLAY, Jean-Marie



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 25 mars 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Jean-Marie Tremblay, époux de madame Lucile Auclair, fils de feu madame Doréa Boivin et de feu monsieur Joachim Tremblay. Il a été à l'emploi de Béton Québec pendant 37 ans jusqu'à sa retraite en 1993. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil sa conjointe Lucile Auclair; ses fils: Mario (Marjolaine), Alain, Richard (Marie-Claude) et Nelson (Marie-Julie); ses petits-fils: Samuel et Nicolas; sa sœur Liliane, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Moisson Québec https://www.moissonquebec.com/dons-et-benevolat/dons/