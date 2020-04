MORIN, Dominic



À Stoneham, le 13 avril 2020, à l'âge de 46 ans, est décédé accidentellement monsieur Dominic Morin (ti-Doum), fils de dame Rachel Cliche et monsieur André Morin. Il demeurait à Stoneham. Outre sa mère et son père, il laisse dans le deuil, son fils James W. Morin; son frère Christian Morin; la mère de son fils Shirley Williamson (Martin Gagnon); les grands-parents Micheline Pelletier et Fernand Williamson, Audrey Williamson et ses enfants; sa tante Huguette Cloutier; sa cousine Sandra Bédard; des amis d'enfances dont Jean-François Drapeau (Flag), Denis Côté et sa famille, Bob Lafond, André Plamondon, toute la belle gang de Jeep4x4.com de Jeff Dion, Jason Warren, ainsi que beaucoup d'amis de son entourage. Un gros merci aux pompiers de Stoneham pour leur travail exceptionnel.