De la transformation d'argile à la fabrication de gel désinfectant

Une entreprise de la Côte-Nord spécialisée dans la transformation d'argile s’est lancée dans la production de gel désinfectant.

Le propriétaire d’Argile Eau Mer avait remarqué une pénurie d’assainisseur à mains dans la région.

L’idée d’en fabriquer est venue à Cédric Mimeault puisque sa compagnie avait déjà obtenu une homologation de Santé Canada et qu’elle possédait les équipements nécessaires pour créer le produit en grande quantité.

«Le gouvernement nous a comme réquisitionné et a aussi informé les entrepreneurs entre le 15 et le 20 mars», a indiqué le copropriétaire et directeur de l’entreprise.

«Le gouvernement a lancé l’appel en disant de contacter AEM Lab à Pointe-aux-Outardes, qui est capable de produire 350 litres à l’heure. Là, l’aéroport de Montréal, le CN, et plein d’entreprises sont entrées en contact avec nous, mais malheureusement, on n’avait pas encore les ingrédients», a-t-il poursuivi.

Argile Eau mer possédait déjà la glycérine, mais il lui manquait l’alcool pour produire la recette. La compagnie avait aussi des contenants qui lui appartenaient, mais qui ne convenaient pas nécessairement à l’assainisseur pour mains.

Quelques semaines plus tard, plus de 3000 bouteilles ont été produites à partir de 1200 litres de gel désinfectant. La grande majorité est distribuée dans les magasins à grande surface de la Manicouagan et les pharmacies.