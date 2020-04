Ottawa dit «oui» à l'envoi de plus de militaires dans les CHSLD

OTTAWA | Le fédéral acquiesce à la demande de Québec d’envoyer d’autres militaires en renfort dans les CHSLD, a annoncé le premier ministre Justin Trudeau tout en soutenant qu’une introspection devra être faite sur la façon dont les aînés sont traités.

«Au Canada, nos militaires ne devraient pas prendre soin de nos aînés. Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, on va devoir examiner comment on en est arrivé là», a déclaré M. Trudeau durant son point de presse quotidien, jeudi.

Le nombre de militaires qui seront envoyés pour venir en aide dans les CHSLD happés par la crise du coronavirus doit encore être déterminé. Le premier ministre du Québec, François Legault, a demandé l’envoi de 1000 militaires pour mettre l’épaule à la roue, peu importe s’ils ont une formation médicale ou non.

«En ce moment, on voit des tragédies épouvantables dans les CHSLD à travers le pays. C'est inacceptable, a lancé M. Trudeau. Si vous êtes fâchés, frustrés ou inquiets - vous avez raison de vous sentir comme ça.»

Rappelons que 130 militaires sont déjà déployés dans cinq CHSLD du Québec. Il s'agit de personnel médical comme des infirmières et des techniciens médicaux.

La demande d’intervention de l’armée par l’Ontario - également pour venir en renfort dans des établissements de soins de longue durée - a aussi été acceptée par Ottawa.

Le premier ministre Trudeau a en outre annoncé que son gouvernement injecte 1,1 milliard $ dans la recherche sur la COVID-19, ce qui comprend le développement de vaccins, de traitements, et d’essais cliniques.