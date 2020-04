Étudiants en soins infirmiers : sacrifier sa session pour aider en CHSLD?

Finissante en soins infirmiers au Cégep de Saint-Hyacinthe, Léonie Langlois-Sybille se trouve face à un dilemme : doit-elle poursuivre sa session ou la sacrifier pour aller aider en CHSLD?

Comme plusieurs de ses collègues de classe, elle a toutes les compétences nécessaires pour travailler en CHSLD et soulager un réseau de la santé désespérément à la recherche de personnel.

«Nous, on est prêtes. On est plus que motivées. On a la formation et les connaissances. On a vraiment hâte d’aller travailler sur le plancher», a-t-elle dit jeudi en entrevue à TVA Nouvelles.

Cependant, ce choix implique qu’elle interrompe sa session de cégep, ce qui la pénaliserait. La finissante en soins infirmiers obtiendrait une mention «incomplet» à son dossier temporaire, ce qui l’obligerait à terminer ses cours ultérieurement.

«On aimerait ça aller aider sans que ça nuise à notre parcours», a insisté Léonie Langlois-Sybille.

Pas partout pareil

La directive ne semble pas être la même dans tous les programmes de soins infirmiers. Certains établissements, comme le Cégep Édouard-Montpetit et le Collège de Maisonneuve, ont devancé la graduation de leurs étudiants pour qu’ils puissent aller prêter main-forte le plus rapidement possible.

À Saint-Hyacinthe, Léonie et ses collègues de classe se font dire que l’Ordre des infirmiers et des infirmières du Québec et que le ministère de l’Éducation avaient le dernier mot dans cette affaire.

«C’est très frustrant, on est un peu découragées», a admis l’étudiante.

Dans les prochains jours, des centaines de soldats du pays seront déployés pour combler le manque de personnel dans les CHSLD, ce qui laisse un goût amer à la finissante en soins infirmiers.

«L’armée, c’est pas une mauvaise idée, mais chacun a son expertise», a conclu Léonie.