POTHIER, Monique



À la Résidence Côté Jardins de Québec, le 19 avril 2020, à l'âge de 98 ans, est décédée madame Monique Pothier, épouse de feu monsieur Olier Lacerte. Elle demeurait à Québec.Madame Pothier laisse dans le deuil ses fils: Pierre (Lucie Caron), Marc (Mireille Brunet), Michel (feu Claudette Pigeon, feu Micheline Théberge), Robert, Yves et Alain (Danielle Couture); ses petits-enfants: Claude, Élise, Paule, Guylaine, Marc- Olivier, Jessica, Kim, Katia et Odrée; ses arrière-petits-enfants: Justine, Mathis, Jacob, Justine, Léo, Ludovic, Lili-Rose, Logan, Vincent, Thomas, Alex, Jacob, Samuel, Maïka, Luka, Lili, Caleb et Oscar; son frère Wilfrid (Gisèle Lefebvre); sa sœur Hermance (feu Armand Duguay); son filleul Guy Beauchesne; ses filleules; Lorraine Pothier et Jessica Lacerte ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la mère de feu Jacques (Carmen Thibault); la sœur de feu: Juliette (feu Roland Houle), Rolande (Gérald Mathieu), Philippe (Angèle Gélinas), Gisèle (feu Ovide Gélinas) et Gérard (feu Jeanne-D'Arc Gélinas). La famille désire témoigner sa reconnaissance à Dre Julie Lemay ainsi qu'à tout le personnel du 4e Château de la Résidence Côté Jardins. La direction des funérailles sera confiée à la maisonToute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec, Qc, G1S 3G3 www.societealzheimerdequebec.com