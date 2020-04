MORISSETTE

Marie-Claude Andrews



Quand demain commencera sans moique je ne serai plus là pour voir si le soleil se lève pour découvrir tes yeuxemplis de larmes pour moiJ'aimerais tellementque tu ne pleures pasje sais combien tu m'aimesautant que moi je t'aime,Alors, quand demaincommencera sans moine crois pas que nous soyons éloignéscar chaque fois que tu penses à moije suis là dans ton cœur.À la Résidence St-Patrick, le 16 avril 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée notre chère maman Marie-Claude Andrews, épouse de feu monsieur Marcel Morissette, fille de feu monsieur Noël Andrews et de feu dame Joséphine Jourdain. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Mylène Bergeron), Lucie (Festus Makonme-Ruhashya), Danielle (Denis Potvin), Jean-François et Stéphane (Diane Samson); ses frères et sœurs: feu Rita (feu Jean-Paul), Liane (feu Alfred), Murielle (Conrad), feu Noël (feu Madeleine), Colette (feu Gerry), Dina (Donald) et Jean Louis (Nicole); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Louis (feu Hildégarde), feu Albert (Fernande) et feu Marie; ses petits-enfants: Jesse (Rébecca), Cédric (Laurence), Julien (Aline), Emilie, Catherine et Alexandra; ainsi que ses arrière-petits-enfants, neveux, nièces, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le docteur Hélène Lespérance pour son travail et son écoute ainsi que le personnel de la Résidence le St-Patrick et celui du CLSC Haute-Ville pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.