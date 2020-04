BLONDIN, André



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 20 avril 2020, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur André Blondin, fils de feu madame Albertine Soulières et de feu monsieur Napoléon Blondin. Il demeurait à Québec.Il a été confié au crématorium et ses cendres seront déposées au Mausolée Marie-de-l'Incarnation du Cimetière St-Charles à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses fils: Dany Blondin et Daniel Blondin; sa sœur Thérèse Blondin et son frère Pierre Blondin; ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, téléphone: 418-683-8666, site web: www.cancer.ca .