PASCAL, Lucien



C'est tout en douceur qu'il nous a quittés. Avec tout son amour et sa générosité il a su nous donner beaucoup d'affection et d'attention tout au long de sa vie. Il a adoré son épouse, il était fier de tous ses enfants, petits-enfants et arrière-petits- enfants. Tu peux reposer en paix maintenant et comme auparavant, tu seras présent dans nos cœurs.Au CHSLD de Limoilou, le 17 avril 2020, à l'aube de ses 89 ans, est décédé monsieur Lucien Pascal, époux de madame Marie-Claire Grenier. Il était le fils de feu monsieur Ferdinand Pascal et de feu madame Rose-Délima Dufresne.Monsieur Pascal laisse dans le deuil son épouse Marie-Claire Grenier; ses enfants: Claude (Andrée Émond), Denis (Line Audet), Marie-Hélène (Roger Jobin) et Gaétan (Karine Roy); ses petits-enfants: Bruno-Pierre (Anne-Sophie Gousse Lessard), Charles-Étienne (Magali Cloutier Provencher), Olivier (Vanessa Boutin), Marc-Alexandre (Charlotte Morin-Fiset), Hugo (Judy-Ann Aubé) et Simon (Catherine-Rose Martineau); ses arrière-petits- enfants: Noah, Clara et le petit bébé Fiset Jobin en cours; sa sœur Georgette Pascal (feu Charles-Henri Thomassin); ses belles-sœurs et beaux-frères: Armand Grenier (Lucille Bélanger), Jacqueline Grenier (feu Paul-Émile Leblond), Maurice Grenier (Claudette Giroux) et Jacques Grenier (Lucie Tessier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu: Armand Pascal (feu Antoinette Binet), Gérard Pascal (feu Jeanne d'Arc Guillot), Fernande Pascal (feu Marcel Grenier) et Roger Pascal (feu Laurette Thomassin). Un remerciement spécial aux préposés et soignants du 3e étage du CHSLD de Limoilou pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Nous nous devons de souligner l'attention, la tendresse, la douceur, l'amitié, l'empathie, le souci et le dépassement du personnel exceptionnel oeuvrant dans ce milieu de fin de vie. La direction des funérailles sera confiée à la maison