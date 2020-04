LABERGE, Marcelle Huot



C'est tout en douceur qu'elle nous a quittés. Avec tout son amour et sa générosité elle a su nous donner beaucoup d'affection tout au long de sa vie. Maintenant elle sera présente partout où nous serons. Repose en paix maman d'amour.Au CHU de Québec, le 4 avril 2020, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Marcelle Huot, épouse de feu monsieur Gaston Laberge. Elle était la fille de feu monsieur Antonin Huot et de feu madame Eva Asselin. Elle demeurait à Québec.Madame Huot laisse dans le deuil ses enfants: Roch (feu Jeannine Morneau), Martine (André Gagnon), Raymonde (Guy Boivin) et Fabien (Gabrielle Nadeau; ses petits-enfants: Caroline, Sylvain, Hugues et Yannick; ses arrière-petits-enfants: Samuel, Allyssia, Julianne, Gabrielle, Audreanne, William et Maude; sa belle-sœur Flore Tremblay (feu Fernand Huot), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la mère de feu Richard Laberge (feu Francine Pilote). Un remerciement spécial aux préposés et soignants de la résidence les Jardins de la Côte ainsi qu'au personnel soignant du département de cardiologie de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. La direction des funérailles sera confiée à la maisonToute marque de sympathie, peut se traduire par un don pour soutenir les soins palliatifs de la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.ca