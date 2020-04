Gallagher froid à l’idée d’une relance en juillet

Brendan Gallagher a le « A » sur son chandail, mais il joue très souvent le rôle du capitaine médiatique de l’équipe. Après une victoire ou une défaite, il attend les journalistes devant son casier.

• À lire aussi: Gallagher: la victoire d’abord

À l’instar de Josh Gorges dans le passé, Gallagher a toujours une analyse intéressante de son sport ou de ses enjeux. Le numéro 11 a apporté un son de cloche intéressant sur l’un des scénarios étudiés par la LNH pour un retour au jeu en juillet dans quatre villes ciblées où on y retrouve des équipes du circuit et qui ne serait pas un endroit chaud pendant la pandémie de COVID-19.

« Pour que ce scénario se matérialise, il faut comprendre que tout hockey joué après le 1er juillet devra être approuvé par l’Association des joueurs de la LNH, a rappelé Gallagher. Ces rumeurs n’ont rien à voir avec nous. Je devine que ça vient des propriétaires. De notre côté, on n’en a pas vraiment parlé. Il n’y a pas de substance là-dedans. »

« De notre côté, ça revient toujours à la même chose et c’est de gagner, a-t-il poursuivi. Si ça interfère avec nos chances de gagner l’an prochain, j’aimerais mieux continuer à me préparer pour la saison prochaine. On est toujours un peu égoïstes. Les joueurs qui ont une chance de gagner voudront que ça continue. Ce sera à l’Association des joueurs de gérer ça. Les équipes ne penseront pas toutes de la même façon non plus. »

Couronner un champion

Pour chasser le temps durant cette période de confinement, Gallagher parle régulièrement de soccer avec Artturi Lehkonen et Tomas Tatar, il s’entretient aussi avec son capitaine Shea Weber, mais c’est à Paul Byron qu’il parle le plus souvent. Et Byron peut lui refiler de bonnes informations dans son rôle de représentant du CH auprès de l’Association des joueurs.

Durant la conférence téléphonique, Gallagher s’est fait demander s’il oserait parier sur le retour du hockey en juillet.

« Je ne peux pas le dire avec certitude, a-t-il répondu. Ça dépendra beaucoup des professionnels médicaux et des villes pour finir la saison. La LNH aura besoin de l’approbation des maires des villes. À mes yeux, Gary Bettman tentera de tout faire pour avoir du hockey. Il devra satisfaire nos demandes. Si je devais parier, je dirais la chose suivante : à mon avis, on aura une forme quelconque de séries. Je crois que la coupe Stanley sera remise. C’est simplement ma prédiction. Nous, dans notre équipe, Max Domi est diabétique, donc il ne faut pas être imprudent. »