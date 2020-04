Il faudra pratiquer la distanciation avec son chat

Les autorités sanitaires américaines ont annoncé mercredi que deux chats de la région de New York sont atteints de la COVID-19, ce qui pourrait inquiéter les propriétaires de félins.

• À lire aussi: COVID-19: Le Zoo de Saint-Félicien tente de protéger ses félins

• À lire aussi: Les animaux de compagnie peuvent-ils contracter la COVID?

Les deux chats testés positifs habitaient dans deux familles différentes et présentaient plusieurs symptômes de la COVID-19 : de la toux, des reniflements, des écoulements nasaux et des yeux larmoyants.

Le propriétaire d’un des deux chats avait contracté le virus avant que son animal de compagnie tombe malade. Pour ce qui est de l’autre chat, aucun membre de la famille n’était atteint de la COVID-19.

Au zoo du Bronx, cinq tigres et trois lions sont aussi touchés par la COVID-19. Selon les informations rapportées par ABC News, leur état de santé s’améliore et la toux s’est calmée chez certains d’entre eux.

«De toute évidence, les félins sont beaucoup plus sensibles à ce virus-là, tout comme les furets qui sont en observation. Les chiens, eux, semblent être résistants», a expliqué Michel Pépin, porte-parole de l'Association des médecins vétérinaires en pratique des petits animaux.

Selon les données actuelles, M. Pépin a rappelé que les chats ne peuvent pas transmettre le nouveau coronavirus

«Jusqu’à preuve du contraire, les études semblent démontrer que les chats peuvent contracter le virus, développer certains symptômes respiratoires, perdre l’appétit et avoir un peu de diarrhée, mais ça guérit tout seul en quelques jours.»

Une entreprise américaine a développé un test conçu pour les animaux, mais celui-ci n’est pas encore largement disponible.

Ainsi, un propriétaire de chat atteint par la COVID-19 devrait songer à pratiquer la distanciation sociale avec son animal afin de ne pas le contaminer.

«Les règles sont les mêmes. On pratique la distanciation sociale avec le chat, on évite de trop lui toucher, on le garde avec nous quand même, on ne le lâche pas à la rue, on ne l’abandonne pas. Ne le laissez pas sortir à l’extérieur», a insisté M. Pépin.