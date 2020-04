Le confinement, ça donne faim

Avec la crise actuelle, les demandes aux comptoirs d’aide alimentaire ont fortement augmenté du jour au lendemain. Des hausses de 30% jusqu’à 300% ont été observées dès les premiers jours de la pandémie partout au Québec. Devant cette précarité qui s’amplifie, la guignolée des médias déploie une collecte d’urgence visant à nourrir des milliers de Québécois. Jusqu’au 31 mai prochain, les gens épargnés ou moins frappés par la crise sont donc invités à contribuer à ce nécessaire élan collectif d’entraide. Tous les dons en argent (même les plus petits) sont acceptés sur le microsite guignolee.ca (reçus fiscaux émis à compter de 20$). On peut aussi texter JEMANGE au 20222 pour un don de 10 $.

Le 23 avril 2005, la première vidéo est mise en ligne sur le site YouTube. Elle est téléchargée par le co-fondateur du site Jawed Karim, avec le nom d'utilisateur "jawed" et enregistré par son ami de lycée, Yakov Lapitsky. La vidéo de 18 secondes a été tournée par Yakov au zoo de San Diego , mettant en vedette Karim devant les éléphants. Google a acheté le site YouTube en novembre 2006 pour 1,65 milliard de dollars américains.

Claude Julien (photo), entraîneur-chef du Canadien de Montréal de la LNH, 60 ans...Julien Cabana, chroniqueur chasse, pêche, plein air et motoneige au Journal de Québec depuis le 1er mars 1976, 66 ans...Anouk Meunier, animatrice à TVA...Alex Perron, humoriste, animateur et acteur québécois, 49 ans...Serge Thériault, comédien et acteur, 72 ans...Patrick Poulin, avec le Canadien de 1998 à 2002, 47 ans...Michael Moore, réalisateur, scénariste et producteur de documentaires américain, 66 ans...Tony Esposito, gardien de but de la LNH (1968-84), avec le Canadien en 1968-69, 77 ans.

Le 23 avril 2019. Hauris Lalancette (photo), 86 ans, colon, cultivateur et homme politique abitibien qui fait l'objet de plusieurs documentaires réalisés à l'ONF entre 1975 et 2007...2018. Marcel Pageau, 92 ans, maire de L’Ancienne-Lorette pendant quinze ans, entre 1968 et 1983...2006. Louis Philippe Lacroix, 80 ans, député libéral des Îles-de-la-Madeleine de 1962 à 1976...2016. Madeleine Sherwood, 93 ans, actrice montréalaise qui a fait carrière à Hollywood pendant de nombreuses années...2015. Pierre-Claude Nolin, 64 ans, président du Sénat du Canada (2014-2015)...2015. Jean-Claude Robillard, 81 ans, acteur québécois...2007. Boris Eltsine, 76 ans, ex-président russe...2006. Daniel Guérard, 62 ans, chanteur et animateur radio au Québec...1996. Jean-Victor Allard, 83 ans, général de l’armée canadienne...1995. Howard Cosell, 77 ans, réputé commentateur sportif américain.